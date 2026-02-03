O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,21% em janeiro, desacelerando em relação ao avanço de 0,32% de dezembro, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta terça-feira, 3.

O resultado de janeiro ficou abaixo do piso das estimativas de instituições de mercado consultadas pelo Projeções Broadcast, que era de 0,40%. A mediana foi de 0,44%, com o teto das estimativas em 0,47%.

Em 12 meses até janeiro, o IPC-Fipe acumulou inflação de 3,80%, abaixo da taxa de 3,83% até dezembro. A taxa anual também ficou aquém da mediana das expectativas, de 4,02%.

No mês passado, quatro dos sete componentes do IPC-Fipe perderam força: Habitação (de -0,10% em dezembro para -0,14% em janeiro), Alimentação (de 0,16% a 0,11%), Transportes (de 0,93% a 0,46%) e Despesas Pessoais (de 0,92% para -0,36%).

Por outro lado, Saúde acelerou alta de 0,02% para 0,20% e Vestuário, de 0,68% para 1,28%. Em momento de início de ano escolar, a taxa do grupo Educação acelerou de 0,04% em dezembro para 5,12% em janeiro.

Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe em janeiro:

- Habitação: -0,14%

- Alimentação: 0,11%

- Transportes: 0,46%

- Despesas Pessoais: -0,36%

- Saúde: 0,20%

- Vestuário: 1,28%

- Educação: 5,12%

- Índice Geral: 0,21%