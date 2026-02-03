O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Japão subiu de 51,1 pontos em dezembro para 53,1 pontos em janeiro, segundo pesquisa final da S&P Global em parceria com o Jibun Bank publicada nesta quarta-feira (horário local). O indicador permaneceu acima do patamar neutro de 50, ou seja, indicando expansão da atividade. O PMI de serviços avançou de 51,6 para 53,7 no mesmo período, também em território que indica atividade maior no setor.

Segundo a economista da instituição Annabel Fiddes, as pesquisas do PMI sugerem que a recuperação se tornou mais ampla, com as condições de demanda melhorando simultaneamente nos setores de manufatura e serviços pela primeira vez em mais de dois anos e meio.