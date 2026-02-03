A Super Micro Computer teve lucro de US$ 400,6 milhões no segundo trimestre do ano fiscal de 2026. O valor representa uma alta de 25% em comparação com igual período no ano passado, quando o lucro foi de US$ 320,6 milhões, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 3. O lucro ajustado por ação foi de US$ 0,60, acima da estimativa da FactSet, que previa US$ 0,49.

A receita mais do que dobrou, para US$ 12,68 bilhões entre outubro e dezembro, na comparação anual, e também veio acima da expectativa de US$ 10,42 bilhões do consenso da FactSet.

Para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2026, a empresa de soluções de TI para inteligência artificial (IA) espera uma receita líquida entre US$ 12,3 bilhões, além de lucro ajustado por ação de US$ 0,60. A FactSet projetava receita menor, de US$ 10,19 bilhões.

Às 21h17 (de Brasília), a ação da Super Micro caía 0,13%.