A Advanced Micro Devices (AMD) registrou lucro líquido de US$ 1,51 bilhão no quarto trimestre de 2025, o que representou um crescimento de mais de três vezes sobre o resultado de igual período de 2024, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 3.

O ganho por ação ajustado ficou em US$ 0,92, acima da projeção de queda de US$ 1,32 compilada pela FactSet. A AMD reportou ainda receita de US$ 10,27 bilhões, um aumento de 34% sobre o mesmo período de 2024 e ante US$ 9,67 bilhões esperado pelos analistas.

A empresa informou que registrou US$ 390 milhões em vendas na China de seus chips Instinct MI308 durante o quarto trimestre. Segundo a empresa, aproximadamente US$ 440 milhões em encargos líquidos de inventário e relacionados foram resultado do controle de exportação do governo dos EUA oos chips Instinct MI308.

A AMD espera uma receita de aproximadamente US$ 9,8 bilhões no primeiro trimestre de 2026, com margem de erro de US$ 300 milhões para mais ou para menos, com margem bruta ajustada de 32%. O guidance também incluiu remessas de US$ 100 milhões do GPU AMD Instinct MI308 para a China.

Apesar de superar as estimativas, as ações da AMD cediam 7,98% no after hours de Nova York, às 20h50 (horário de Brasília).