O presidente dos EUA, Donald Trump, promulgou na noite desta terça-feira, 3, uma lei que encerra quase quatro dias de paralisação parcial do governo federal.

"Estou feliz em assinar o projeto que terminará com o shutdown", disse Trump no Salão Oval após elogiar o presidente da Câmara dos EUA. Mike Johnson, pelas negociações na Casa.

O chefe da Casa Branca destacou que o projeto orçamentário continuará financiando o Departamento de Segurança Interna (DHS, em inglês). O projeto distribuirá receitas ao DHS por duas semanas enquanto os congressistas trabalham em um acordo de financiamento de longo prazo.

Trump ainda cobrou por uma vitória ampla do Partido Republicano nas eleições de meio de mandato neste ano, após acusar a oposição democrata de ser subserviente às empresas farmacêuticas e de planos de saúde.

"O dinheiro de seguro de saúde precisa ir para as pessoas (...) os democratas são comprados por empresas de saúde, por isso não querem aprovar meu projeto", disse ele. "Os republicanos devem aprovar o projeto de saúde e a forma de fazê-lo é acabar com a Filibuster", acrescentou ele, se referindo à obstrução dos democratas no legislativo.