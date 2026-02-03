O Custo Marginal de Operação (CMO) desta quarta-feira, 4, alcançará valor máximo de R$ 4.870 por megawatt-hora (MWh) em todos os submercados do Sistema Interligado Nacional (SIN) entre as 21h e as 21h30, informou o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) no fim da tarde desta terça-feira, 3.

Conforme o operador, no período foi previsto um aumento da carga bruta na ordem de 1,3 gigawatt (GW), reflexo do aumento do consumo de energia elétrica em função das temperaturas mais elevadas. Por outro lado, a expectativa é de uma redução da geração eólica em torno de 2,9 GW, na comparação com o previsto para hoje. "Com isso, houve a necessidade de maximização de geração hidráulica e uma geração térmica adicional em torno de 4,2 GW, no mesmo horário", explicou, em nota.

O Operador afirmou que o bloqueio atmosférico que impede o avanço de frentes frias pela região Sul do Brasil acarretando elevação de temperatura. Já a redução da geração eólica reflete a presença de um sistema de baixa pressão que reduz os ventos alísios na região Nordeste, subsistema responsável pela maior parte da geração proveniente desta fonte.