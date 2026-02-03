O Ministério de Portos e Aeroportos realizou nesta terça-feira, 3, a primeira reunião de roadshow para o leilão do Aeroporto Internacional do Galeão (Rio de Janeiro), previsto para março. A iniciativa consiste em encontros individuais com potenciais investidores para apresentar os detalhes do edital de concessão do terceiro maior aeroporto do País.

As reuniões tiveram início pela manhã e seguem pelos próximos dois dias na sede da Agência Nacional de Aviação Civil, em São Paulo. O roadshow é conduzido pelo Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), em parceria com a Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (Seppi), da Casa Civil da Presidência da República, e com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O Leilão de Venda Assistida do Galeão está previsto para o dia 30 de março, na sede da B3, em São Paulo. O modelo adotado tem como base o acordo firmado no Tribunal de Contas da União (TCU) entre o MPor, a Anac e a concessionária RIOgaleão.

O valor mínimo do leilão, que deverá ser pago à vista, é de R$ 932 milhões. Além disso, a empresa vencedora assumirá o compromisso de pagar à União uma contribuição variável anual correspondente a 20% do faturamento bruto da concessão até 2039.

A disputa será aberta ao mercado. No entanto, conforme estabelecido no acordo homologado pelo TCU, os acionistas privados das concessionárias Changi, de Cingapura, e Vinci, da França, que detêm 51% da RIOgaleão, deverão apresentar ao menos uma proposta no valor mínimo para participar do certame.

Ainda como parte do acordo, a Infraero, que atualmente possui 49% de participação na concessão, deixará a administração do terminal após a conclusão do processo de venda.