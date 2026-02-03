O Santander teve lucro atribuível de 14,10 bilhões de euros em 2025, um aumento de 12% em relação ao ano anterior, marcando mais um ano recorde, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 03. O total de clientes atingiu 180 milhões pela primeira vez, após adicionar oito milhões de clientes no ano.

Os resultados fortes, segundo o banco espanhol, foram impulsionados por uma receita líquida de juros resiliente, taxas recordes e ganhos de eficiência, com melhoria contínua na qualidade do crédito. O lucro atribuível somente do quarto trimestre alcançou 3,76 bilhões de euros, aumento de 15% em relação ao mesmo período do ano anterior. O grupo também continuou a aumentar a rentabilidade, alcançando um retorno sobre o patrimônio tangível de 16,3%.

Analistas consultados pela FactSet esperavam lucro líquido de 3,46 bilhões de euros no quarto trimestre e de 13,4 bilhões de euros no ano completo de 2025.

Já a receita teve alta anual de 4% em 2025, a 62,4 bilhões de euros acima dos 61,9 bilhões de euros estimados pela FactSet.

Em nota, o Santander anunciou a aprovação de um novo programa de recompra de ações no valor de 5 bilhões de euros. O banco espanhol também disse que manterá o atual plano de recompra de 10 bilhões de euros após a aquisição do banco americano Webster Bank, que será financiada com excesso de capital e geração futura de capital.

O Webster Bank será adquirido por US$ 12,2 bilhões, em um processo que envolverá o pagamento de US$ 48,75 por ação do banco americano e concessão de 2,0548 ADRs do Santander por ação do Webster, representando no total cerca de US$ 75 por ação. O cálculo teve como base os valores de fechamento dos papéis do Webster e do Santander na segunda-feira, assim como a conversão cambial euro/dólar no dia.

Segundo comunicado, o Santander espera conseguir 18% de retorno sobre o patrimônio líquido tangível (RoTE, em inglês) nos EUA até 2028, ao completar a aquisição. "Vamos criar um dos dez melhores bancos comerciais e de varejo nos EUA em ativos e um dos cinco melhores em franquias de depósitos, com serviços melhores para clientes Santander e Webster", disse o banco espanhol.

Após o anúncio, o ADR do Santander fechou em queda de 6,4% e a ação do Webster Bank saltou 9% em Nova York.