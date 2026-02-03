A Advanced Micro Devices (AMD) relatou ganhos e receitas do trimestre encerrado em dezembro que superaram as estimativas de Wall Street, mas ainda assim as ações da empresa recuaram após a divulgação.

O lucro líquido registrado da companhia foi de US$ 1,5 bilhão no período. A empresa de semicondutores reportou lucro ajustado por ação de US$ 1,53 no quarto trimestre, em comparação com a estimativa de consenso de Wall Street de US$ 1,32, segundo a FactSet. A receita atingiu US$ 10,3 bilhões, superando as expectativas dos analistas de US$ 9,67 bilhões.

"Foi um ano decisivo para a AMD, com receita e lucros recordes impulsionados por uma forte execução e pela ampla demanda por nossas plataformas de alto desempenho e IA", disse Lisa Su, presidente e CEO da AMD. "Entramos em 2026 com forte impulso em todos os nossos negócios, liderados pela adoção acelerada de nossas CPUs EPYC e Ryzen de alto desempenho e pela rápida expansão de nossa linha de IA para data centers".

Para o primeiro trimestre de 2026, a AMD prevê uma receita de aproximadamente US$ 9,8 bilhões, com uma margem de erro de US$ 300 milhões. O ponto médio dessa faixa de receita representa um crescimento anual de aproximadamente 32% e uma queda sequencial de aproximadamente 5%.

Às 18h30 (de Brasília), as ações da AMD recuavam 5,26% no after hours de Nova York.