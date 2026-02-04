O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços dos EUA subiu de 52,5 em dezembro para 52,7 em janeiro, segundo pesquisa final da S&P Global, divulgada nesta quarta-feira, 4. O resultado definitivo de janeiro ficou levemente acima da leitura preliminar (52,5), mas abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 53,7.

O PMI composto dos EUA, que engloba serviços e indústria, avançou de 52,7 para 53 no mesmo período, acima do cálculo inicial, de 52,8.

Os números acima de 50 sinalizam que a atividade econômica dos EUA continuou em expansão no mês passado.