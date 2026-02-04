A Uber Technologies registrou lucro líquido de US$ 296 milhões no quarto trimestre, ou US$ 0,14 por ação, muito abaixo dos US$ 6,88 bilhões, ou US$ 3,21 por ação, apurados um ano antes. Excluídos itens não recorrentes, o lucro ajustado foi de US$ 0,71 por ação, aquém da projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,85.

A receita somou US$ 14,37 bilhões no período, alta de 20% na comparação anual e levemente acima da expectativa de mercado, de US$ 14,32 bilhões.

Para o primeiro trimestre deste ano, a companhia projetou lucro ajustado entre US$ 0,65 e US$ 0,72 por ação, abaixo do consenso de US$ 0,75. As reservas brutas devem ficar entre US$ 52 bilhões e US$ 53,5 bilhões, acima da estimativa de US$ 51,39 bilhões.

Entre os destaques operacionais, o número de viagens cresceu 22% no trimestre, para 3,8 bilhões, enquanto a base de usuários ativos mensais avançou 18%. As reservas brutas também subiram 22% em relação ao mesmo período do ano anterior, totalizando US$ 54,1 bilhões.

A Uber anunciou Balaji Krishnamurthy como novo diretor financeiro. Ele substituirá Prashanth Mahendra-Rajah, que deixará o cargo em 16 de fevereiro, mas seguirá na empresa até 1º de julho como assessor sênior da área financeira.