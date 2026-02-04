A Sabesp investiu R$ 15,2 bilhões em 2025, mais que o dobro dos R$ 6,9 bilhões aplicados no ano anterior, movimento que contribuiu para a antecipação das metas de universalização do saneamento. Para 2026, a companhia espera ampliar ainda mais o ritmo, com aportes em torno de R$ 20 bilhões, segundo o diretor financeiro (CFO), Daniel Szlak.

No acesso à água, a Sabesp atingiu 152% da meta prevista para 2024-2025, beneficiando cerca de 1,8 milhão de pessoas. Na coleta de esgoto, o avanço correspondeu a 133% do objetivo, com impacto sobre mais de 2,1 milhões de habitantes. Já no tratamento de esgoto, o cumprimento chegou a 134% da meta, beneficiando aproximadamente 3,7 milhões de pessoas. Os números foram divulgados pela companhia por meio de fato relevante.

Em média, cerca de 2,4 mil domicílios por dia passaram a receber algum tipo de serviço, segundo Szlak. "Isso representa aproximadamente cinco vezes o ritmo do maior programa de investimentos realizado anteriormente pela companhia", afirmou o executivo em entrevista à Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Uma das premissas centrais da privatização da Sabesp, concluída em 2024, foi ampliar a capacidade de investimento da companhia para viabilizar a universalização do saneamento. Pelo contrato, estão previstos cerca de R$ 70 bilhões em aportes até 2029, quatro anos antes do prazo estabelecido no marco legal do setor.

A companhia não descarta antecipar ainda mais esse cronograma, embora a decisão dependa da coleta e análise de dados. "A situação real pode variar, especialmente em função do crescimento das cidades, sobretudo no interior, onde o desafio maior é a qualidade dos dados, e não a execução das obras, diz o executivo".

Atualmente, são mais de 1.100 frentes de obras da Sabesp em andamento. Em 2025, foram entregues 16 estações de tratamento de esgoto e quase 800 quilômetros de grandes tubulações de esgoto, como redes, coletores-tronco e interceptores, extensão equivalente a uma fila de 40 mil carretas.

Ritmo acelerado

A expectativa é que o volume de investimentos suba novamente em 2026. "O número deve ficar mais próximo da casa dos R$ 20 bilhões", afirmou Szlak. A aceleração decorre, sobretudo, da antecipação de programas que, pelo contrato de concessão, estavam previstos para a próxima década.

Entre os principais vetores está o reforço da resiliência hídrica, investimento originalmente programado para começar em 2030 e que foi antecipado, com gasto adicional de cerca de R$ 2 bilhões em 2026. A modernização dos sistemas de medição também deve adicionar aproximadamente R$ 2 bilhões aos aportes, além do desembolso em torno de R$ 1 bilhão com a conclusão da transação envolvendo a Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae).

Szlak lembrou ainda que o montante total de cerca de R$ 70 bilhões em investimentos até 2029, previsto no contrato de privatização, está expresso em valores de 2022/2023 e sofre impacto da inflação acumulada e da elevação dos custos, especialmente de mão de obra.

Conforme mostrou a Broadcast, a Sabesp planeja captar pelo menos mais R$ 10 bilhões no mercado de dívida ao longo de 2026, além dos US$ 1,5 bilhão (cerca de R$ 8 bilhões) levantados na semana passada na maior emissão de blue bonds já realizada no mundo.