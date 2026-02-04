O presidente da Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado, Nelsinho Trad (PSD-MS), disse nesta quarta-feira, 4, que o Congresso costura um acordo para acelerar a votação do acordo entre Mercosul e União Europeia. Segundo ele, a ideia inicial é pular a votação nas comissões da Câmara e levar o acordo diretamente ao plenário. Já no Senado, haveria tramitação normal: tanto na CRE como em plenário.

"Esse acordo não pode ser emendado por nenhum parlamentar. Ou se vota 'sim' ou 'não', o que facilita o encaminhamento da votação", disse o senador a jornalistas.

A CRE criará um grupo de trabalho para supervisionar o andamento do acordo.

De acordo com Trad, a previsão é que a votação seja concluída no Senado na primeira quinzena de março.