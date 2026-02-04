O setor privado dos Estados Unidos criou 22 mil empregos em janeiro, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgada nesta quarta-feira, 4, pela ADP. A expectativa de analistas consultados pela FactSet era de geração de 45 mil postos de trabalho no mês passado.

O levantamento da ADP costuma anteceder o relatório oficial de emprego dos EUA, conhecido como "payroll", que engloba dados dos setores privado e público.

A divulgação do payroll de janeiro, no entanto, foi adiada pelo Escritório de Estatísticas do Trabalho dos EUA (BLS) por conta do shutdown iniciado no fim da semana passada e que foi encerrado na tarde da terça-feira.

Revisões

O resultado de empregos pelo setor privado dos EUA em dezembro teve leve revisão para baixo, mas ainda em território positivo, de criação de 41 mil vagas para 37 mil, segundo a pesquisa da ADP.

Salários

O levantamento também mostrou que os salários no setor privado tiveram expansão média anual de 4,5% em janeiro.

De acordo com o relatório, o setor manufatureiro liderou a desaceleração nas contratações no mês passado.