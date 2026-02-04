A Zurich Insurance e a seguradora britânica Beazley chegaram a um acordo preliminar sobre os termos financeiros de uma possível oferta de aquisição, que avalia a companhia listada em Londres em cerca de 8 bilhões de libras (US$ 10,96 bilhões), segundo comunicado conjunto divulgado nesta quarta-feira, 4.

Pela proposta em dinheiro, os acionistas da Beazley teriam direito a receber até 1.335 pence (US$ 18,30) por ação, valor que combina um preço de oferta de 1.310 pence (US$ 17,96) por papel e dividendos permitidos de até 25 pence (US$ 0,32) referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, a serem pagos antes da conclusão da operação.

O montante representa um prêmio de cerca de 60% em relação ao fechamento de 820 pence (US$ 11,24) registrado em 16 de janeiro, último pregão antes do início do período de oferta.

O conselho da Beazley, que anteriormente havia rejeitado abordagens da Zurich por considerar que subavaliavam o grupo e suas perspectivas, afirmou que os termos financeiros agora apresentados são suficientes para recomendar a proposta aos acionistas, caso uma oferta firme seja anunciada nos moldes atuais.

A Zurich, que já opera no Reino Unido e tem presença global relevante, tenta adquirir a rival menor desde o ano passado. Em janeiro, tornou públicas propostas que haviam sido recusadas. A última delas previa pagamento de 12,80 libras (US$ 17,55) por ação, abaixo de uma oferta feita em junho e não divulgada à época.

Segundo as empresas, a combinação criaria uma plataforma global de seguros especializados com cerca de US$ 15 bilhões em prêmios brutos emitidos, alavancando a atuação da Beazley no mercado do Lloyds de Londres. Pelas regras britânicas de aquisições, a Zurich tem até 16 de fevereiro para anunciar uma oferta firme ou desistir da operação.