Os juros futuros avançam na manhã desta quarta-feira, 4, especialmente a partir do miolo da curva, acompanhando o movimento dos rendimentos dos Treasuries, e em meio a notícias sobre aumento de gastos aprovados pelo Congresso.

No radar também está a informação de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está inclinado a nomear os economistas Guilherme Mello e Tiago Cavalcanti para cargos de diretores do Banco Central, segundo a Reuters.

O mercado a princípio recebeu bem a possibilidade de Cavalcanti no BC, mas não Mello. Avalia que pode gerar ruído por sua postura mais heterodoxa em relação à política monetária.

Às 9h13 desta quarta, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia para 13,435%, de 13,418% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 subia para 12,750%, de 12,687%, e o para janeiro de 2031 avançava para 13,155%, de 13,079% no ajuste de terça-feira (3).