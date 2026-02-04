A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro desacelerou para 1,7% em janeiro, segundo levantamento preliminar divulgado pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat, nesta quarta-feira, 4.

O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que era de 1,8%. A variação segue abaixo da meta oficial de inflação do Banco Central Europeu (BCE), de 2%.

Na variação mensal, o CPI apontou queda de 0,5%, confirmando as expectativas dos analistas.

O núcleo do CPI, que desconsidera os preços de energia e de alimentos, teve acréscimo anual de 2,2% em janeiro, após leitura de 2,3% de dezembro.

A Eurostat informou que, a partir de 4 de fevereiro de 2026, diversas alterações metodológicas entraram em vigor no índice harmonizado de preços ao consumidor (IHPC, na sigla em inglês). O índice passou a ser compilado de acordo com a nova Classificação Europeia de Consumo Individual por Finalidade, versão 2, alinhada à classificação COICOP 2018 da ONU. Os jogos de azar foram incluídos no IHPC como parte dos serviços de recreação, na categoria Recreação, esporte e cultura. O período de referência do índice também foi atualizado, informou a agência de estatísticas.