A margem financeira do Santander Brasil somou R$ 15,332 bilhões no quarto trimestre de 2025, queda de 4% em um ano e de alta de 0,8% na comparação trimestral.

Nas margens com clientes, o resultado foi de R$ 16,818 bilhões, crescimento de 6,6% no comparativo anual e de 1,6% em três meses. O banco atribuiu a alta à melhora na margem de captação, em meio ao aumento da Selic e maiores volumes, além do impacto positivo da margem com crédito, por volume, e de capital de giro.

"Vale ressaltar que a despesa de diferimento, advinda da reclassificação decorrente da Resolução CMN nº 4.966/21, impactou negativamente o spread em 0,2 p.p.na comparação anual", lembrou o Santander.

A margem com mercado do Santander ficou negativa em R$ 1,486 bilhão. No trimestre anterior, havia sido negativa em R$ 1,348 bilhão. Segundo o banco, o movimento refletiu principalmente pela sensibilidade negativa da tesouraria aos juros.