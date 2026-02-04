O Santander anunciou a compra do Webster Financial em uma aquisição que fortalece significativamente a presença do banco espanhol nos EUA. A avaliação patrimonial implícita no negócio é de aproximadamente US$ 12,3 bilhões. As ações do banco cediam em Madri nesta quarta-feira, 4.

"A franquia combinada estará entre as 3 mais eficientes entre os 25 maiores bancos dos EUA e entre as 5 mais lucrativas até 2028, com base nas previsões de analistas", segundo anúncio feito nesta quarta-feira concomitantemente à divulgação do balanço.

"A transação ajudará a impulsionar retornos incrementais e crescimento orgânico acima do nosso plano estratégico atual", disse a instituição.

O negócio ocorrerá mediante o pagamento de US$ 48,75 em dinheiro e 2,0548 Recibos de Ações Americanas (ADRs, na sigla em inglês) do Santander.

A equipe conjunta para liderar a integração será conduzida por John Ciulla como CEO da Webster e Luis Massiani como chefe de integração, informou o Santander.

No balanço do quarto trimestre, o banco espanhol anunciou lucro líquido de 3,76 bilhões de euros, marcando um aumento de 15% em relação ao mesmo período comparável do ano anterior e superando a estimativa de 3,41 bilhões de euros tirada de um consenso compilado pela empresa.

A receita total subiu 1% para 16,11 bilhões de euros, devido à robusta atividade dos clientes, com uma receita líquida de juros resiliente e uma maior receita com taxas, informou o banco na noite de terça-feira. Isso superou a estimativa de consenso de 15,675 bilhões de euros.

As ações do Santander cediam 3,6% em Madri perto das 5h42 (de Brasília).

* Com informações da Dow Jones Newswires.