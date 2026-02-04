O Santander Brasil registrou lucro líquido gerencial, que desconsidera o ágio de aquisições, de R$ 4,086 bilhões no quarto trimestre de 2025, alta de 6% ante o registrado em igual período de 2024. Na comparação com o terceiro trimestre, houve alta de 1,9%. O retorno sobre o patrimônio líquido do Santander ficou estável em um ano, em 17,6%, de 17,5% no terceiro trimestre. Os ativos totais somaram R$ 1,25 trilhão, queda de 6% em um ano e alta de 0,1% no trimestre. O patrimônio líquido, por sua vez, aumentou 5,4% e 1,6% em três meses, para R$ 95,65 bilhões.