As bolsas da Ásia fecharam com desempenhos distintos nesta quarta-feira, 4, com perdas em Tóquio. As ações da Nintendo desabaram com projeções que decepcionaram os analistas.

Em Tóquio, o índice japonês Nikkei fechou em baixa de 0,8%, aos 54.293,36 pontos, após renovação de recorde de fechamento na sessão anterior. A Nintendo caiu 11% após a fabricante japonesa de videogames manter suas previsões anuais de vendas e lucros para o Switch 2, após resultados significativamente melhores nos nove meses do ano.

Após o fechamento do mercado na terça-feira, a Nintendo afirmou que continua prevendo a venda de 19 milhões de consoles Switch 2 até o final de março. A empresa também reiterou a previsão de aumento de 25,5% no lucro líquido, para 350 bilhões de ienes (equivalente a US$ 2,25 bilhões), no ano fiscal que termina em março.

Em Seul, o Kospi subiu 1,6%, a 5.371,10 pontos, estendendo ganhos para a segunda sessão seguida após tombo na segunda-feira.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng terminou perto da estabilidade, com variação de 0,05%, aos 26.847,32 pontos. A Wanguo Intl Mining marcou alta de 7,2% e a Xinyi Glass subiu 5,9%. A China Resources Land teve salto de 5,4%.

Referenciais do mercado continental da China, o índice chinês Xangai Composto fechou em alta de 0,85%, aos 4.102,20 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 0,3%, a 2.685,46 pontos. A China Coal Energy registrou uma alta de 10%, enquanto a Shaanxi Coal Industry teve avanço de 8,8%.

O Taiex, de Taiwan, registrou valorização de 0,3%, aos 32.289,81 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana marcou ganhos e o índice S&P/ASX subiu 0,80%, para 8.927,80 pontos.

* Com informações da Dow Jones Newswires.