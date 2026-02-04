As bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta quarta-feira, 4, em meio à ampla venda de ações de tecnologia diante de temores no setor de inteligência artificial (IA). O Dow Jones fechou no positivo após balanços de empresas do índice superarem as expectativas.

O Dow Jones fechou em alta de 0,53%, aos 49.501,30 pontos, enquanto o S&P 500 encerrou com queda de 0,51% aos 6.882,72 pontos e o Nasdaq caiu 1,51%, aos 22.904,58 pontos.

Conforme avança a temporada de balanços, Wall Street monitora os resultados das big techs e seus impactos no setor, sobretudo no campo de IA, movimento também visto na Europa e na Ásia mais cedo. Segundo o Swissquote, investidores parecem exigir mais do que apenas superar em lucro e receita para compensar a valorização já elevada de ações de tecnologia. Assim, a AMD tombou 17,31%, mesmo após resultados acima do previsto. Em linha, a Nvidia caiu 3,4%, enquanto a Alphabet, controladora do Google, caiu 1,6% antes da divulgação de seus resultados. Amazon recuou mais de 2% e Tesla cedeu 3,78%.

Na mesma linha, as ações de empresas de terras raras caíram, diante do plano americano de implementar preços mínimos para minerais críticos com o México, a União Europeia e o Japão. MP Materials e USA Rare Earth cederam 6,25% e 9,4%, respectivamente, em dia também marcado por liquidação de metais básicos.

O Dow Jones operou em posição oposta, impulsionado pelas ações da Amgen (+8,15%), após lucro e receita acima do previsto no quarto trimestre. Também na ponta positiva dos balanços, Eli Lilly (+10,4%) e Super Micro Computers (+13,7%), avançaram.

Nos dados, as leituras do PMI dos EUA pela S&P Global e ISM reforçaram a expansão do setor de serviços em janeiro, enquanto a ADP divulgou dados do mercado de trabalho abaixo das previsões. O payroll para janeiro, inicialmente agendado para a próxima sexta-feira, teve seu resultado adiado após os quatro dias de shutdown parcial do governo dos EUA.

Com informações da Dow Jones NewsWires.