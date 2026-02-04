O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira, 4, que sua escolha para liderar o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), o ex-diretor Kevin Warsh, não teria recebido a oferta se tivesse expressado o desejo de aumentar as taxas de juros. Ao ser questionado numa entrevista à NBC News se Warsh entende que o presidente quer que ele reduza as taxas de juros, Trump confirmou e disse que o próprio nomeado ao Fed também deseja isso. "Se ele dissesse que quer aumentar os juros, não teria conseguido esse emprego."

Trump também disse que não tinha muitas dúvidas de que as taxas de juros seriam reduzidas em breve, ao reafirmar que os Fed Funds (como é conhecida a taxa de juros dos EUA) estão "muito altos".

Segundo ele, a robustez da economia americana dá suporte a novos cortes.

"Com todo o dinheiro entrando em nosso país, somos um país rico novamente. Temos dívida, mas também temos crescimento, e o crescimento logo fará a dívida parecer muito pequena", disse ele, ao defender que sua gestão também cortou centenas de milhares de cargos públicos federais.