Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta de 3% nesta quarta-feira, 4, à medida que crescem os temores de que as negociações entre EUA e Irã não avancem no Oriente Médio. Dados nos EUA e os estoques da commodity no país também mexeram com os preços na sessão, antes limitados pelo forte avanço do dólar no exterior.

O petróleo WTI para março negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex) fechou em alta de 3,05% (US$ 1,93), a US$ 65,14 o barril. Já o Brent para abril, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), avançou 3,16% (US$ 2,13), a US$ 69,46 o barril.

O petróleo chegou a operar em ligeira queda no início da tarde, após leituras do PMI dos EUA pela S&P Global e ISM reforçarem expansão do setor de serviços em janeiro, dando força ao dólar ante outras divisas. Os preços continuaram a oscilar perto da estabilidade após relatório mostrar queda inesperada nos estoques da commodity, mas firmaram alta com investidores mais receosos sobre o andamento das negociações entre EUA e Irã.

Segundo a Axios, os planos para as negociações nucleares com o Irã "estão ruindo" depois que os EUA informaram ao Irã nesta quarta-feira que não concordaram com as exigências de Teerã para mudar o local e o formato das conversas planejadas para sexta-feira. Inicialmente, o enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, deveria se reunir com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, em Istambul, na Turquia.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, chegou a dizer nesta quarta-feira que o governo Trump está pronto para continuar as negociações na próxima sexta-feira com o Irã, mas que o local do encontro ainda estava indefinido.

Para analistas do ING, a incerteza sobre os desdobramentos dessas negociações significa que o mercado provavelmente continuará a incorporar algum prêmio de risco aos preços da commodity. "Também é válido monitorar os desdobramentos no Iraque em meio ao crescente desacordo entre a Casa Branca e o governo iraquiano", afirmam eles.

No radar, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que sua conversa com o presidente chinês, Xi Jinping, abordou a compra de petróleo e gás produzidos nos EUA pela China.