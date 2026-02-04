A União Europeia, os Estados Unidos e o Japão decidiram intensificar a cooperação para reforçar a segurança econômica e nacional por meio do fortalecimento das cadeias globais de suprimento de minerais críticos. O avanço foi definido em reunião ministerial, realizada em Washington, que contou também com a participação de representantes de países-membros da UE.

Em comunicado conjunto, a Comissão Europeia, o governo dos Estados Unidos e o governo do Japão informaram que União Europeia e Estados Unidos pretendem concluir, nos próximos 30 dias, um memorando de entendimento bilateral com foco no aumento da segurança das cadeias de minerais críticos.

O acordo deverá mapear áreas de cooperação para estimular a demanda e diversificar a oferta, incluindo projetos de mineração, refino, processamento e reciclagem.

O memorando também deverá prever medidas para reduzir riscos de interrupções no fornecimento, promover esforços de pesquisa e inovação e facilitar a troca de informações sobre estoques estratégicos. Segundo o comunicado, o Departamento de Estado liderará o engajamento americano nesse acordo.

O Japão participa da iniciativa mais ampla de coordenação entre as três economias e já mantém um arcabouço próprio com os Estados Unidos. Em outubro de 2025, os líderes americano e japonês assinaram um acordo para garantir o fornecimento de minerais críticos e terras raras por meio de mineração e processamento, cobrindo áreas semelhantes às previstas no memorando entre UE e EUA.

Além disso, União Europeia, Estados Unidos e Japão afirmaram que pretendem desenvolver planos de ação conjuntos e explorar uma iniciativa comercial plurilateral com países de visão semelhante.

Essa iniciativa poderá envolver políticas coordenadas para o comércio de minerais críticos, incluindo mecanismos como pisos de preços ajustados na fronteira, mercados baseados em padrões, subsídios para reduzir diferenças de preços ou acordos de compra antecipada.

