Após registrar perda de R$ 18,302 bilhões com sua posição em swap cambial pelo critério de caixa em dezembro de 2025, o Banco Central (BC) registra um resultado positivo de R$ 42,534 bilhões com esses contratos em janeiro.

Pelo conceito de competência, houve ganho de R$ 28,755 bilhões. O resultado pelo critério de competência inclui ganhos e perdas ocorridos no mês, independentemente da data de liquidação financeira. A liquidação financeira desse resultado (caixa) ocorre no dia seguinte, em D+1.

Com a rentabilidade na administração das reservas internacionais, houve perda de R$ 71,206 bilhões em janeiro. Entram no cálculo ganhos e prejuízos com a correção cambial, a marcação a mercado e os juros.

Já o resultado líquido das reservas, que é a rentabilidade menos o custo de captação, ficou negativo em R$ 84,113 bilhões no mês. O resultado das operações cambiais, por sua vez, mostrou perda de R$ 55,358 bilhões no período.

O BC sempre destaca que, tanto em relação às operações de swap cambial quanto à administração das reservas internacionais, não visa ao lucro, mas fornecer hedge ao mercado em tempos de volatilidade e manter um colchão de liquidez para momentos de crise.