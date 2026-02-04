O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 5,086 bilhões em janeiro, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira, 4, pelo Banco Central (BC). Em dezembro de 2025, houve saída líquida de US$ 12,191 bilhões.

O canal financeiro registrou entrada líquida de US$ 6,222 bilhões. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 64,854 bilhões e vendas no total de US$ 58,632 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo do mês foi negativo em US$ 1,136 bilhão, com importações de US$ 20,751 bilhões e exportações de US$ 19,615 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 2,351 bilhão em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 3,696 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 13,567 bilhões em outras entradas.

Semana de 26 a 30 de janeiro

O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 4,180 bilhões na semana passada. Entre os dias 26 e 30 de janeiro, o canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 2,719 bilhões. O valor é o resultado de compras de US$ 18,870 bilhões e vendas no total de US$ 16,151 bilhões.

No comércio exterior, o saldo da semana passada foi positivo em US$ 1,461 bilhão, com importações de US$ 5,297 bilhões e exportações de US$ 6,758 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 838 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 1,221 bilhão em Pagamento Antecipado e US$ 4,699 bilhões em outras entradas.