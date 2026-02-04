O Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês), anunciou nesta quarta-feira, 4, a promulgação do Plano de Ação EUA-México sobre minerais críticos. Sob a ação, os países trabalharão para desenvolver políticas comerciais coordenadas e mecanismos que mitiguem as vulnerabilidades da cadeia de suprimentos de minerais críticos, disse o USTR.

O trabalho ainda incluirá a identificação de minerais críticos específicos de interesse, a exploração de pisos de preços ajustados na fronteira para importações e a consulta sobre como os pisos de preços podem ser incorporados em um acordo plurilateral vinculativo sobre o comércio desses minerais nos próximos 60 dias.

"O anúncio de hoje demonstra o compromisso compartilhado dos Estados Unidos e do México em abordar as distorções do mercado global que deixaram as cadeias de suprimentos de minerais críticos da América do Norte vulneráveis a interrupções", disse em comunicado o Representante Comercial americano, Jamieson Greer.

Segundo Greer, o plano de ação com o México é um passo importante para fortalecer a cooperação bilateral, como a revisão do acordo comercial Estados Unidos-México-Canadá (USMCA).