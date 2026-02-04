O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 4, ter conversado com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, sobre diversos temas em uma "excelente" ligação, destacando o comércio. Segundo ele, Pequim considera ampliar a compra de bens de agricultura acima do acordado no ano passado, incluindo aumentar a aquisição de soja para 20 milhões de toneladas na safra atual.

"Eles se comprometeram a aumentar para 25 milhões de toneladas na próxima safra!", escreveu o republicano na Truth Social.

Trump acrescentou que a conversa abordou a compra de petróleo e gás produzidos nos EUA pela China, entregas de peças de aeronaves e "diversos outros assuntos, todos muito positivos".

O presidente americano listou ainda a discussão sobre assuntos militares e geopolíticos, como Taiwan, a guerra entre Rússia e Ucrânia e a situação atual com o Irã, mas sem dar detalhes sobre o que teria sido dito entre os líderes.

Além disso, Trump e Xi falaram sobre a viagem do republicano para a China em abril, a qual "estou ansioso para que aconteça!", acrescentou ele.

Trump comentou que a "ligação e completa" refletiu sobre a importância do relacionamento bilateral entre Estados Unidos e China, incluindo sua relação pessoal "extremamente boa" com o presidente Xi Jinping. "Nos damos conta de quão importante é mantê-la assim. Acredito que vamos manter esses resultados positivos nos meus próximos três anos como presidente ao lidar com o presidente Xi e a China", concluiu.