A partir deste ano, a Open English atenderá 70 mil alunos matriculados no ensino médio da rede pública de São Paulo com aulas de inglês online, por meio do programa "Prontos pro Mundo", da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP).

O contrato com o governo paulista é de R$ 151 milhões em 12 meses e prevê que os estudantes possam fazer aulas de inglês na plataforma da Open English, que tem aulas ao vivo de 50 minutos, duas vezes por semana, ao longo de nove meses.

Eles terão, ainda, acesso a atividades complementares assíncronas e poderão utilizar os serviços de assistente de inteligência artificial (IA), criada para apoiar o aprendizado dos estudantes.

Segundo o diretor-presidente da Open English, Andrés Moreno, a empresa já havia feito um projeto piloto com 1 mil alunos no final de 2025.

A experiência, segundo ele, resultou em índice de aprovação de 96% pelos alunos nos testes aplicados. "Foi exitoso e, com a validação, agora vamos lançar para os demais 70 mil", disse ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Modelo

A atuação da Open English na educação pública, segundo o executivo, espelha um modelo que tem sido adotado pela empresa em outros países, como Colômbia, Chile e El Salvador. Ao todo, já são mais de 10 mil estudantes que utilizam a plataforma de ensino de idiomas neste modelo.

Segundo Moreno, essa forma de atuação faz parte de uma terceira etapa na evolução da companhia, que começou oferecendo cursos diretamente a pessoas interessadas em aprender um segundo idioma, passou a atuar também em parceria com empresas, e agora inclui também a atuação junto a governos.