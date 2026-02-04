A companhia norte-americana de semicondutores Texas Instruments anunciou nesta quarta-feira, 4, que fechou um acordo de aquisição da Silicon Labs, líder em tecnologia sem fio segura e inteligente, em uma transação totalmente em dinheiro, representando um valor total da empresa de aproximadamente US$ 7,5 bilhões.

"A aquisição da Silicon Labs é um marco significativo que fortalece nossa estratégia de longo prazo", informou a Texas Instruments em comunicado divulgado nesta quarta-feira.

A empresa de semicondutores propôs o pagamento de US$ 231 por ação em dinheiro.

A Texas Instruments afirmou que o negócio aumentará seus lucros por ação no primeiro ano completo após a conclusão da aquisição. A empresa projeta sinergias operacionais e de produção de US$ 450 milhões anuais dentro de três anos após a conclusão do negócio.

A aquisição será financiada com uma combinação de caixa disponível e financiamento por dívida.

A conclusão do negócio está prevista para o primeiro semestre de 2027.

