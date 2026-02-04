O primeiro dia da Operação Tô de Olho - Abastecimento Seguro, na terça-feira, 3, vistoriou 53 postos de combustíveis e registrou 214 irregularidades, informaram o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), a força-tarefa mira fraudes na quantidade e na qualidade do combustível entregue ao consumidor.

Técnicos do Inmetro verificaram 909 bicos de abastecimento. Ao todo, 195 foram reprovados por fornecer volume inferior ao indicado ou por falhas de segurança, o que levou a 46 interdições, 34 autuações e 16 apreensões de equipamentos.

Paralelamente, a ANP realizou 243 testes de qualidade em 43 postos e lavrou 19 autos de infração por desconformidade com os parâmetros legais, além de determinar uma interdição cautelar e uma apreensão.

A operação integra órgãos reguladores, fiscais e de defesa do consumidor para ampliar a vigilância de mercado.

Pela manhã, o vice-presidente e ministro do MDIC, Geraldo Alckmin, acompanhou vistoria em um posto de Brasília, ao lado do secretário de Competitividade e Política Regulatória, Pedro Ivo Sebba Ramalho, do presidente em exercício do Inmetro, João Nery, e do superintendente de Fiscalização do Abastecimento da ANP, Julio Cesar Candia Nishida.