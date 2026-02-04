O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos vai leiloar US$ 125 bilhões em títulos do Tesouro para refinanciar aproximadamente US$ 90,2 bilhões de títulos do Tesouro detidos por investidores privados que vencem em 15 de fevereiro de 2026. Esta emissão, segundo o Tesouro, levantará novos recursos de aproximadamente US$ 34,8 bilhões de investidores privados. Serão emitidos US$ 58 bilhões em T-notes de 3 anos, US$ 42 bilhões em T-notes de 10 anos e US$ 25 bilhões em T-bonds de 30 anos.

O Tesouro ainda informou que manterá o ritmo de emissões entre fevereiro e abril de 2026.

A pasta informou que acredita que os tamanhos atuais de seus leilões a deixam bem posicionada para lidar com possíveis mudanças na perspectiva fiscal e no tamanho e composição do portfólio SOMA (System Open Market Account). No trimestre de fevereiro a abril de 2026, o Tesouro disse que também planeja manter os tamanhos dos leilões de Títulos do Tesouro Protegidos contra a Inflação (TIPS) nos níveis atuais: o leilão de nova emissão de TIPS de 30 anos em fevereiro será de US$ 9 bilhões, o leilão de reabertura de TIPS de 10 anos em março será de US$ 19 bilhões, e o leilão de nova emissão de TIPS de 5 anos em abril será de US$ 26 bilhões.

Até o final de março, o Tesouro prevê reduzir de forma incremental os tamanhos dos leilões de títulos de curto prazo, levando em consideração a data do imposto de renda em 15 de abril. Essas reduções provavelmente resultarão em um declínio líquido acumulado de US$ 250 bilhões a US$ 300 bilhões no fornecimento total de títulos de curto prazo até o início de maio.

A pasta também informou que espera que o saldo de caixa no final de março atinja US$ 850 bilhões. Contudo, com base nas projeções atuais para o próximo trimestre de refinanciamento, o Tesouro estima que o tamanho da Conta Geral do Tesouro (TGA) possa chegar entre US$ 975 bilhões a US$ 1,025 trilhão até o final de abril, antes de diminuir em maio.

Já para recompras, o Tesouro informou nesta quarta-feira um cronograma provisório para o próximo trimestre de refinanciamento. A pasta prevê que, ao longo do próximo período, comprará até US$ 38 bilhões em títulos fora de negociação em diferentes categorias para suporte de liquidez e até US$ 75 bilhões na categoria de 1 mês a 2 anos.