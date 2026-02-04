O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços dos Estados Unidos ficou estável a 53,8 em janeiro, informou nesta quarta-feira, 4, o Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês). O dado veio em linha com a previsão dos analistas ouvidos pela FactSet.

O dado de dezembro foi revisado para baixo, de 54,4 para 53,8. Esta é a décima nona vez consecutiva que o indicador permanece em território de expansão - quando fica acima de 50 pontos.

O subíndice de preços subiu de 65,1 em dezembro a 66,6 em janeiro, enquanto o de empregos recuou de 51,7 em dezembro a 50,3 em janeiro.