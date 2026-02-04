Os estoques de petróleo nos Estados Unidos caíram 3,455 milhões de barris, a 420,299 milhões de barris na semana encerrada em 30 de janeiro, informou o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam estabilidade nos estoques.

Os estoques de gasolina avançaram a 685 mil barris, a 257,898 milhões de barris, ante expectativa de alta de 1,3 milhão. Já os estoques de destilados caíram 5,553 milhões de barris, a 127,368 milhões de barris, ante projeção de queda de 2,4 milhões de barris.

A taxa de utilização da capacidade das refinarias caiu de 90,9% para 90,5%, abaixo da queda esperada a 89,9%.

Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing tiveram queda de 743 mil barris, a 24,042 milhões de barris. A produção média diária de petróleo caiu para 13,215 milhões de barris na semana.

*Com informações da Dow Jones Newswires