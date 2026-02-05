A Axia Energia fechou uma parceria com a Cooperação Brasil-Alemanha para o Desenvolvimento Sustentável, por meio da GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH), para erguer a primeira planta de hidrogênio verde dedicada à produção de aço de baixo carbono no País.

O projeto integra o programa develoPPP, financiado pelo Ministério Federal da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento da Alemanha (BMZ), e busca posicionar o Brasil como referência global em siderurgia sustentável.

Com potência de até 10 megawatts (MW), a unidade transformará energia solar, eólica ou hídrica em hidrogênio destinado a uma usina parceira, reduzindo drasticamente as emissões se comparado ao alto-forno tradicional movido a coque ou gás natural. O plano é provar a viabilidade econômica em escala comercial, estruturar metodologias de certificação e capacitar profissionais, fortalecendo toda a cadeia do hidrogênio verde e do aço de baixa emissão de carbono.

"A Axia Energia tem como propósito oferecer soluções sustentáveis que impulsionem a descarbonização de diferentes cadeias produtivas e reforcem seu protagonismo na transição energética", afirmou em nota o vice-presidente de Inovação, P&D, Digital e TI da companhia, Juliano Dantas.

Para Jochen Quinten, diretor nacional da GIZ Brasil, "com a Axia, damos agora um passo decisivo ao levar esse acúmulo de conhecimento e experiências para uma indústria-chave como a siderurgia".

A Agência Internacional de Energia Renovável estima que a produção de aço responde por 7% do CO2 global. No Brasil, apesar dos recursos renováveis abundantes, a produção ainda depende fortemente do uso de combustíveis fósseis. Essa dependência expõe o setor siderúrgico a riscos regulatórios e de mercado, como taxação do carbono e barreiras comerciais em países que exigem produtos de baixa emissão de carbono.

O processo de produção de aço com participação do hidrogênio verde começa com a geração de eletricidade renovável a partir de fontes como solar, eólica ou hidrelétrica. Essa energia é utilizada por plantas de eletrólise da água, aplicando-se a corrente elétrica na molécula de água, dissociando-a nos gases oxigênio (O2) e hidrogênio (H2).

Na etapa seguinte, o hidrogênio é integrado ao processo de fabricação do aço, substituindo total ou parcialmente fontes fósseis como o coque de carvão ou o gás natural, em altos-fornos ou em sistemas adjacentes e auxiliares, gerando aço de baixa emissão de carbono e seus produtos intermediários, informou a Axia.