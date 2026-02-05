O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que diz todos os dias ao presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que os juros estão altos, mas que confia em seu trabalho e que "o Brasil haverá de agradecer" à sua atuação. As declarações ocorreram em entrevista ao UOL News, nesta quinta-feira, 5.

"Bendito seja Deus de me dar a possibilidade de ter um quadro da capacidade do Gabriel Galípolo no Banco Central", declarou Lula. "Mesmo com juros de 15%, eu falo para ele todo dia que o juro está alto. Eu falo como eu dizia para o Meirelles. O Meirelles não tinha autonomia, mas o Meirelles me dizia: 'presidente, olha, eu vou falar uma coisa para o senhor, se eu baixar a guarda, vai acontecer isso, se eu não baixar, vai acontecer isso.'"

Na sequência, Lula afirmou que tem confiança no trabalho do presidente do Banco Central. "Como eu trabalho numa relação de confiança, eu acredito naquilo que o Galípolo está fazendo. Acredito, confio, agora eu não posso nem tirar ele, porque eu indiquei ele, mas o mandato tem autonomia", comentou.

O petista acrescentou: "Mas ele é uma pessoa que feliz do País que tem um menino, um jovem, da qualidade, com a expertise do Galípolo, no Banco Central. Eu tenho certeza que o Brasil haverá de agradecer."