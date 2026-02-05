O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou, nesta quinta-feira, 5, que deve viajar a Washington na primeira semana de março para ter uma conversa "olho no olho" com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O chefe do Poder Executivo brasileiro disse que está "livre" para discutir parcerias na exploração de minerais críticos e terras raras, mas que se recusará a debater a soberania nacional.

As declarações do presidente ocorreram em entrevista ao UOL News.

"Eu tenho dito para ele o seguinte. Nós somos dois seres humanos com mais de 80 anos de idade. Aliás, ele vai fazer 80 anos em 14 de junho ou de julho. Sabe, nós somos presidentes das duas maiores democracias do Ocidente", afirmou Lula. "A gente não pode ficar conversando por Twitter. Nós temos que sentar numa mesa, olhar um no olho do outro, ver quais são os problemas que afligem ele, quais são os que me afligem", disse.

Lula continuou: "E vamos trabalhar juntos, vamos estabelecer acordos em que a gente possa trabalhar junto. O que eu disse? É que não tem tema proibido para discutir. A única coisa que eu não discuto é a soberania do meu país. Essa é sagrada."

Na sequência, o presidente mencionou os assuntos que podem ser tratados no encontro. "Mas discutir parcerias de indústrias, parcerias na exploração de minérios, de minerais críticos, de terras raras, discutir investimentos, discutir aumento de exportação, tudo isso, nós somos livres para discutir", declarou.