A Meituan, gigante chinesa de entrega de alimentos, planeja adquirir o negócio na China da mercearia online Dingdong Fresh Holding, uma subsidiária da Dingdong, por US$ 717 milhões, em um movimento que pode fortalecer a empresa na posição no mercado de varejo de mercearia, como sinalizado nesta quinta-feira, 5.

A Dingdong, listada nos EUA, disse em um comunicado separado que seu negócio internacional não faz parte da transação. A empresa de e-commerce de mercearia fresca operava mais de mil armazéns frontais na China em setembro, com mais de sete milhões de usuários transacionando mensalmente.

O acordo ocorre enquanto a Meituan, líder de longa data no negócio de entrega de alimentos na China, tem estado sob pressão da plataforma de e-commerce JD.com e do Alibaba Group em meio a uma guerra de preços brutal.

A empresa, com sede em Pequim, registrou um prejuízo líquido no terceiro trimestre do ano passado, enquanto continuava a oferecer descontos agressivos aos clientes para defender a participação de mercado. O sentimento do consumidor na China também permaneceu contido, representando outro obstáculo para a plataforma chinesa de compras e entregas. Fonte: Dow Jones Newswires.

