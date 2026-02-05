A ConocoPhillips teve lucro líquido de US$ 1,4 bilhão no quarto trimestre de 2025, abaixo dos US$ 2,3 bilhões registrados no mesmo período do ano passado, de acordo com balanço divulgado nesta quinta-feira, 5. O ganho por ação foi de US$ 1,17, ante US$ 1,90 na mesma base de comparação.

Com ajustes, a multinacional norte-americana de petróleo e gás teve lucro por ação de US$ 1,02 no período, ante projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,07.

Os lucros para o ano completo de 2025 foram de US$ 8 bilhões, ou US$ 6,35 por ação, em comparação com os lucros para o ano completo de 2024 de US$ 9,2 bilhões, ou US$ 7,81 por ação.

Excluindo itens especiais, os lucros ajustados para o ano completo de 2025 foram de US$ 7,7 bilhões ou US$ 6,16 por ação, o que representou queda em comparação com os lucros ajustados para o ano completo de 2024 de US$ 9,2 bilhões, ou US$ 7,79 por ação.

A multinacional projetou produção entre 2,3 milhões e 2,4 milhões de barris equivalentes de petróleo por dia em 2026.

Para as despesas de capital, a ConocoPhillips prevê de US$ 12 bilhões em 2026