Os juros futuros acompanham a falta de tração do dólar ante o real e dos rendimentos dos Treasuries e operam estáveis na manhã desta quinta-feira, 5, mostrando que preocupações com aumento de gastos ou com nomes para a diretoria do Banco Central hoje estão em segundo plano.

A agenda tem como destaques os leilões de LTN e NTN-F do Tesouro (11h) e a entrevista com o presidente Luiz Inácio Lula da SIlva ao UOL no mesmo horário.

Às 9h15, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 13,405%, estável ante ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 marcava 12,740%, de 12,755%, e o vencimento para janeiro de 2031 marcava 13,150%, de 13,156%.

Contato: luciana.xavier@estadao.com