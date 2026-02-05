A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, afirmou que a maioria das estatais brasileiras registrou lucro até setembro de 2025. Das 24 empresas não dependentes do Tesouro Nacional que tiveram resultados do terceiro trimestre publicados, 21 fecharam no azul e três no vermelho - entre elas, os Correios.

"Os Correios perderam espaço porque o governo anterior colocou a empresa no Plano Nacional de Desestatização, impedindo que fizesse investimentos. Com isso não pôde investir em automatização", disse a ministra, em entrevista à jornalista Míriam Leitão exibida na noite da quarta-feira, 4, pela GloboNews.

Dweck afirmou que os serviços postais têm passado por crise em todo o mundo e que a empresa pode buscar receitas com outros serviços, como o financeiro. "Podemos procurar um parceiro privado, mas não é a hora, em meio a uma crise. Ou não vai aceitar, ou vão querer pagar muito barato."

A ministra disse que o lucro ou o prejuízo das estatais devem ser analisados caso a caso. A Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron), por exemplo, registra prejuízo no momento, mas recebeu um aporte de R$ 10 bilhões do governo anterior para financiar a construção de navios que serão vendidos mais à frente. "A maior parte das estatais que dão prejuízo estão usando seu caixa em projetos", afirmou Dweck.

