A Shell informou lucro líquido de US$ 4,13 bilhões no quarto trimestre de 2025, o que correspondeu a uma queda de 22% ante o resultado de US$ 5,32 bilhões em igual período de 2024, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 5.

A petrolífera obteve ganho ajustado por ação de US$ 0,57.

Após concluir o programa de recompra de ações no valor de US$ 3,5 bilhões, anunciado no relatório de resultados do terceiro trimestre de 2025, a Shell anunciou um programa de recompra de ações no valor de US$ 3,5 bilhões, que deverá ser concluído até o relatório de resultados do primeiro trimestre de 2026.

Enquanto isso, os lucros ajustados da Shell - uma métrica observada de perto que exclui certos ajustes de preço de commodities e encargos únicos - caíram para US$ 3,26 bilhões em comparação aos US$ 5,43 bilhões no trimestre anterior, ficando abaixo dos US$ 3,51 bilhões esperados pelos analistas consultados pela Vara Research.

As empresas de energia estão se posicionando para um período de preços mais fracos, à medida que o crescimento da demanda por petróleo parece limitado e a oferta permanece alta.

* Com informações da Dow Jones Newswires.