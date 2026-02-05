As encomendas à indústria da Alemanha subiram 7,8% em dezembro de 2025 ante novembro, segundo dados com ajustes sazonais divulgados nesta quinta-feira, 5, pelo escritório de estatísticas do país, o Destatis. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço de 1% no período.

Excluindo grandes encomendas, a alta foi de 0,9% na mesma base de comparação.

Apenas as encomendas externas aumentaram 5,6% em dezembro ante o mês anterior, enquanto as encomendas domésticas cresceram 10,7%.

Na comparação anual, as encomendas totais registraram xx% em dezembro. Os dados de encomendas de novembro foram revisados, mostrando alta mensal de 5,7%.