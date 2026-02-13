Em dia de turbulência no mercado externo e de ajustes pré-carnaval, o dólar voltou a superar a barreira de R$ 5,20. A bolsa de valores recuou pelo segundo dia consecutivo em movimento de venda de ações para que os investidores embolsem ganhos recentes.

O dólar comercial encerrou a sexta-feira (13) vendido a R$ 5,229, com alta de R$ 0,029 (+0,57%). Em alta durante quase toda a sessão, a cotação chegou a R$ 5,25 por volta das 12h, mas desacelerou durante a tarde, com a redução das tensões no mercado estadunidense.

Apesar da alta dos últimos dois dias, o dólar subiu apenas 0,18% na semana. Em 2026, a divisa acumula queda de 4,72%.

No mercado de ações, o dia também foi marcado por ajustes. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 186.464 pontos, com queda de 0,69%. O indicador chegou a cair 1,99% às 12h20, mas recuperou-se parcialmente durante a tarde, influenciado pela alta na cotação do petróleo, que influenciam as ações de petroleiras, e pela melhoria nas bolsas dos Estados Unidos.

Em relação ao dólar, a divulgação de que a inflação ao consumidor nos Estados Unidos ficou em 0,2% em fevereiro foi insuficiente para melhorar o humor dos investidores. A criação de empregos acima do previsto na economia estadunidense, divulgada na quarta-feira (12), reduz as chances de o Federal Reserve (Fed, Banco Central dos Estados Unidos) cortar os juros nos próximos meses.

Paralelamente, as preocupações com uma possível bolha no setor de inteligência artificial continua a influenciar negativamente o mercado financeiro. O índice Nasdaq, das empresas de tecnologia, caiu 0,22% nesta sexta, enquanto os outros dois índices das bolsas estadunidenses fecharam em leve alta.

Além das questões internacionais, o mercado interno foi dominado pela realização de lucros. Os investidores aproveitaram as quedas recentes do dólar para comprar moeda barata e a sequência de recordes na bolsa para venderem papéis e embolsarem os lucros.

* com informações da Reuters

Tags:

B | Bolsa de Valores | câmbio | Dólar | Ibovespa | Mercado de Ações