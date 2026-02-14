A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou o acordo da União Europeia com o Mercosul, no que o ministro das Relações Exteriores do país, Pablo Quirno, chamou de "ótima notícia que nos permitirá avançar rapidamente na próxima semana no Senado para sua aprovação final". Em postagens na rede social X, o chanceler postou também uma foto junto da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em uma ocasião na qual disse que ambos discutiram o progresso do acordo, que "hoje recebeu aprovação preliminar no Congresso".

O texto passou com 203 votos a favor e 42 contrários, além de quatro abstenções, com votos tanto de parlamentares do governo libertário quanto da oposição peronista.

O presidente da Câmara dos Deputados da Argentina, Martín Menem, afirmou que a aprovação ocorreu em consonância com a política internacional promovida pelo presidente Javier Milei.

Em publicação na mesma rede social, escreveu: "estamos dando um passo histórico para que a Argentina supere seu isolamento e se reintegre ao mundo com regras claras e previsibilidade". "Dessa forma, nosso país se torna o primeiro do bloco a avançar legislativamente com este acordo estratégico", apontou.

Na semana passada, Quirno afirmou que, quando o país aprovasse o projeto, a medida poderia "ser ativa", e que "à medida que outros países fizerem o mesmo, eles serão adicionados" ao acordo.

Ele indicou que a aprovação de um dos integrantes do Mercosul permite a ativação provisória do tratado para este país.