A Applied Materials registrou um lucro maior no primeiro trimestre fiscal, à medida que a demanda por computação de inteligência artificial (IA) aumenta. A fabricante de equipamentos para semicondutores anunciou na quinta-feira, 12, um lucro de US$ 2,03 bilhões, ou US$ 2,54 por ação, no trimestre encerrado em janeiro, em comparação com US$ 1,19 bilhão, ou US$ 1,45 por ação, no ano anterior.

Excluindo certos itens pontuais, o lucro ajustado por ação foi de US$ 2,38, superando os US$ 2,21 previstos por analistas, de acordo com a FactSet.

A receita caiu 2%, para US$ 7,01 bilhões. Analistas consultados pela FactSet previam uma receita de US$ 6,87 bilhões.

A Applied Materials espera que a receita no trimestre atual seja de US$ 7,15 bilhões a US$ 8,15 bilhões. A empresa prevê um lucro ajustado por ação na faixa de US$ 2,44 a US$ 2,84. Wall Street projeta uma receita de US$ 7,01 bilhões no segundo trimestre e um lucro ajustado por ação de US$ 2,28.

Os resultados da empresa foram impulsionados pela aceleração dos investimentos da indústria em computação de IA, disse o CEO Gary Dickerson. A necessidade de chips de maior desempenho e mais eficientes em termos de energia está impulsionando as taxas de crescimento para memória e embalagem, afirmou ele.

Dickerson acrescentou que o negócio de equipamentos para semicondutores da Applied Materials crescerá mais de 20% neste ano calendário. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado