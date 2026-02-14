A diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) decidiu por unanimidade extinguir a concessão da PetroReconcavo no campo de Juriti, na bacia do Recôncavo, Bahia. Segundo a diretora e relatora do processo, Symone Araújo, só houve produção no campo em um único mês, apesar do prazo de 12 meses concedido para retomada da atividade ou transferência dos direitos para outra operadora.

Em 2024, a ANP notificou a empresa para que retomasse a produção em até 12 meses ou transferisse o ativo.

Restando três dias do prazo concedido pela agência, em setembro de 2025, a concessionária pleiteou prazo adicional de seis meses, alegando que tinha interesse no campo de Juriti, informou a relatora.

"No último dia do prazo, a empresa comunicou que reiniciou a produção, mas em dezembro do ano passado, foi notificada que não tinha registro no boletim de produção e comunicou que houve falha de comunicação interna, não houve retorno efetivo", explicou a diretora em reunião nesta sexta-feira, 13.

O campo foi adquirido pela Reconcavo E&P, do grupo PetroReconcavo, na 6ª Rodada de Licitações da ANP, em 2024, e apenas um poço foi perfurado. De acordo com Araújo, no único mês que operou, a produção foi de meio barril de petróleo e 0,026 metros cúbicos de gás natural.