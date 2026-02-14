A Vale apresentou lucro líquido proforma de US$ 1,464 bilhão no quarto trimestre de 2025, avanço de 68% ante igual período de 2024. Na comparação trimestral, a empresa recuou 47% nesse indicador. No mesmo indicador, mas no conceito "atribuível aos acionistas", o montante foi negativo em US$ 3,844 bilhões, sobre um resultado já negativo de um ano antes em US$ 694 milhões de um ano antes.

Os números foram divulgados no período da noite da quinta-feira, 12, após o fechamento do mercado financeiro.

A empresa informou que a queda no indicador de lucro líquido atribuível aos acionistas da Vale, com número negativo, refletiu o impairment de US$ 3,5 bilhões nos ativos de níquel da Vale Base Metals no Canadá, decorrente da revisão para baixo das premissas de preço de longo prazo do níquel com base em estimativas de mercado e a redução de US$ 2,8 bilhões decorrente da baixa de imposto diferido de subsidiárias.

Para o Ebitda proforma, a companhia reportou um total de US$ 4,834 bilhões, avanço de 17% sobre igual período de 2024.

Já no conceito ajustado, o indicador somou US$ 4,588 bilhões, com alta de 21% sobre o visto no período correspondente do ano anterior.

A receita líquida, por sua vez, foi de US$ 11,06 bilhões, alta de 9% sobre igual período de 2024.