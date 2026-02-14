O setor representado pela Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães Industrializados (Abimapi) registrou faturamento de R$ 70,5 bilhões em 2025, uma alta de 3,2% sobre o ano anterior. Segundo dados da NielsenIQ, a cesta de produtos da entidade atingiu 99,7% de penetração nos domicílios do País. O volume total comercializado foi de 4 milhões de toneladas, registrando retração de 2,1% no período.

Em comunicado, a Abimapi informa que os biscoitos lideram o faturamento com R$ 34,1 bilhões, seguidos pelos pães industrializados, que atingiram R$ 16,5 bilhões e cresceram 6% em valor. As massas alimentícias geraram R$ 15,5 bilhões, enquanto o segmento de bolos e misturas para bolos somou R$ 4,4 bilhões.

O segmento de misturas para bolos obteve o maior avanço porcentual, com alta de 14,9% em receita e 6,1% em quantidade física. O desempenho das categorias básicas, como massas e biscoitos, manteve a penetração de 99% na mesa da população. O setor, que abrange mais de 110 empresas, encerrou o ciclo com a manutenção de sua participação de mercado em um cenário de ajuste no consumo doméstico.

Segundo a Abimapi, categorias como pães de forma e bolos em monoporções sustentaram a entrada de novos compradores, enquanto misturas sem glúten cresceram 44,8% em volume.

De acordo com a Worldpanel by Numerator, a frequência de compra dos consumidores subiu 10%, embora o gasto médio por visita ao ponto de venda tenha caído 7%. David Fiss, diretor da consultoria, afirma que se nota "um consumidor que utiliza conhecidas estratégias para equilibrar suas compras dentro do lar".

